“Tutta colpa di Kubrik”, premiata la webserie con l’attore messinese Francesco Bonaccorso

“Tutta colpa di Kubrick – La Serie” vince il premio come migliore webserie italiana all’Apulia Web Fest 2021, uno degli eventi più importanti nel panorama audiovisivo per i prodotti del web, patrocinato dalla Città di Lecce e dall’Apulia Film Commision.

Nel cast, nel ruolo del “cattivo”, Antoniomaria, troviamo l’attore messinese

Francesco Bonaccorso. Attivo già in varie produzioni teatrali e cinematografiche, sia locali che nel panorama indipendente romano. “Tutta colpa di Kubrick” è prodotta e diretta da Simone Ciancotti Petrucci per conto di “Solo Voci – Produzione Indipendente”, tra il 2019 e il 2020, scritta da Simone Ciancotti Petrucci, Valerio Rosati e proprio da Francesco Bonaccorso.

Sinossi.

Roma, giorni nostri. Simone è un giovane avvocato in carriera, convive con la sua Irene,

addetta stampa di una casa discografica indipendente, e trascorre le giornate tra l’ufficio, il

tribunale, la vita di coppia o i film di Stanley Kubrick. Antoniomaria è suo amico da sempre.

Giornalista di un piccolo quotidiano locale, innamorato perso della compagna Anna (a cui

non può fare a meno di rovinare la vita), è anche un complottista convinto, acceso sostenitore della teoria che vorrebbe Kubrick alla regia di quello che sarebbe stato il finto sbarco sulla Luna di Armstrong, Aldrin e Collins. Per questo motivo, Stanley Kubrick e gli americani (divenuti padroni del mondo grazie alla complicità del grande regista) sono i suoi acerrimi nemici. Simone prova in tutti i modi a staccarsi da quella che sembra essere un’amicizia ormai logora, piena di sermoni e giudizi, ma non ha il coraggio di essere onesto con Antoniomaria e peggiora sempre la situazione. Valerio, padre di famiglia e marito perennemente sotto stress, inascoltato da chiunque ed inconsapevole combinaguai, non contribuisce a migliorare le cose.

Irene detesta Antoniomaria e lo vuole lontano anni luce da casa, Simone palesa tutta la sua

immaturità in ogni occasione, Antoniomaria vive nel suo mondo, senza preoccuparsi troppo

degli altri, Valerio è sempre, perennemente, messo in mezzo, totalmente incapace di puntare i piedi e, mentre Emiliano mangia tutto quello che può, la vita corre veloce.

“E’ sicuramente un’immensa soddisfazione, oltre che un grande onore” così commenta la vittoria Francesco Bonaccorso “Vincere questo premio, in una rassegna così importante per il web italiano ed internazionale, patrocinata da una delle più importanti produzioni pubbliche cinematografiche italiane come l’Apulia Film Commission, è una gioia forte e inaspettata. Con questo progetto siamo partiti dal nulla con Simone e Valerio, cui si è successivamente aggiunto Emiliano Bucci alla scrittura, e potevamo solo sognare di raggiungere un traguardo come questo.

Solo Voci è una piccola produzione indipendente interamente auto-finanziata quindi arrivare ad un pubblico come quello di questo festival era già di per sé un obiettivo raggiunto. Averne incontrato il gradimento al punto tale da essere premiati come miglior webserie italiana rappresenta il felice coronamento di tanti sforzi profusi in questi ultimi anni. Sono particolarmente legato a questo progetto perché per la prima volta mi ha dato la possibilità, oltre che di cimentarmi come attore nell’interpretazione difficile e divertente del personaggio di Antoniomaria, anche di mettermi alla prova come autore della sceneggiatura insieme agli altri tre miei compagni di viaggio, una novità assoluta nella mia carriera giovane ma fortunatamente già ricca di esperienze”.

Le 9 puntate che compongono la prima stagione sono state caricate sul canale

YouTube di Solo Voci – Produzione Indipendente a partire dal 26 dicembre 2020

e le trovate a questo link:

https://youtube.com/playlist?list=PLNtBR-_wjM1PjCJWuNOr6LywhBWVuaKU

