Giornata mondiale Alzheimer, lanciata l’iniziativa “Natural…Mente insieme”

ll 25 settembre 2021, nell’ambito delle manifestazioni per la Giornata Mondiale dell’Alzheimer, l’equipe del Centro territoriale di Psicogeriatria e l’ARiAd-onlus (Associazione per il supporto e la ricerca sull’Alzheimer e demenze) con la collaborazione del CAI (Club Alpino Italiano sez. Messina), della Croce Rossa Italiana ed il patrocinio del Comune di Messina e dell’AIP (Associazione Italiana di Psicogeriatria), propongono a pazienti e familiari “Natural…Mente insieme”, una giornata di promozione del benessere tramite il verde nello splendido scenario dei monti Peloritani, presso il Centro Polifunzionale delle Foreste Demaniali sui colli San Rizzo.

I pazienti e i familiari verranno accompagnati dagli operatori al Centro Polifunzionale. Dopo i saluti delle Autorità presenti, verrà effettuata una Visita guidata del Giardino delle farfalle, del Giardino delle Piante Officinali e della Flora Mediterranea con attività di stimolazione psicosensoriale e cognitiva. La mattinata si concluderà con “Amichevol…mente”, un aperitivo sociale presso il noto Ritrovo Don Minico, sponsor dell’iniziativa.

La Malattia di Alzheimer e le demenze sono patologie caratterizzate da un progressivo declino della memoria e delle altre funzioni cognitive. La complessità della patologia ha imposto un approccio clinico multidimensionale che abbia al centro non la guarigione (impossibile) del malato, ma la cura (intesa come prendersi cura) della qualità di vita e la promozione del benessere dei pazienti con demenza e dei loro familiari. La riabilitazione cognitiva costituisce una forma di trattamento non farmacologico ampiamente utilizzata nel trattamento di pazienti affetti da demenza. Nell’ambito degli orientamenti riabilitativi più attuali si collocano le cosiddette “ecoterapie”, che comportano l’essere attivi in spazi naturali. Il contatto con la natura, incoraggiando l’attività fisica, aiuta a rallentare il deterioramento cognitivo e a mantenere le residue capacità funzionali e motorie., migliorando l’umore e favorendo l’interazione sociale.

Il Centro Territoriale di Psicogeriatria inquadrato nel Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Messina è collocato in via S.Elia presso il Modulo Dipartimentale Messina Nord. Opera dal 2017 con un’equipe multidisciplinare (psichiatra, psicologa, assistente sociale, tecnici della riabilitazione psichiatrica) con interventi ambulatoriali e domiciliari promuovendo un approccio integrato alla salute mentale delle persone anziane secondo il modello bio-psico-sociale. Il responsabile del progetto è il dott. Gian Placido De Luca e l’equipe è composta dalle dottoresse Federica Montagno, Flavina Cucinotta, Angela Scafidi e Annalisa Vezzosi. Per informazioni si può chiamare in orartio antimeridiano il n. 0903653375 o mandare una mail a [email protected] .

L’AriAd Onlus, di cui è Presidente il Gen. Antonio Alecci, è l’unica associazione di volontariato che da circa dodici anni agisce sul territorio messinese con finalità di solidarietà sociale rivolte alle persone affette da demenza ed ai loro familiari. Per informazioni relative alle finalità, ai servizi ed alle attività organizzate dall’associazione è possibile inviare una mail a [email protected] .

