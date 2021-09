Pass per parcheggi disabili, il Comune da il via libera alla delega

di Michele Bruno – Il Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina ha reso noto che l’ufficio “Amministrativo Contenzioso – Affari Generali – Viabilità”, competente al rilascio del contrassegno per invalidi, acquisita tutta la documentazione sanitaria prevista dalla normativa in materia, ricorrerà all’istituto della delega per il ritiro del documento, utilizzando il modello di istanza contenente la dichiarazione di impossibilità a ritirare personalmente il contrassegno, il riferimento del documento richiesto, i dati del delegante, l’indicazione del nominativo del delegato e la copia del documento d’identità di entrambi. La delega non é prevista se il soggetto disabile é minore, interdetto o impossibilitato.

E’ servito quindi il clamore mediatico raggiunto dal caso del signore anziano che, dopo essersi visto rifiutare la possibilità di delegare qualcuno, per ottenere il pass per il parcheggio ha dovuto presentarsi di persona in barella agli uffici Atm (si legga qui).

Senza successo erano state le denunce politiche, come quella, fatta in tempi non sospetti, dal consigliere comunale Giandomenico La Fauci (si veda qui).

