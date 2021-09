Giampilieri e Briga Marina, Caminiti “completato progetto esecutivo per le barriere”

“E’ stato completato il progetto esecutivo relativo ai lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale jonico, nel tratto compreso tra i torrenti Briga e Giampilieri”.

A darne notizia é l’Assessore alla Difesa del Suolo Francesco Caminiti che aggiunge: “E’ stato mantenuto l’impegno assunto con i cittadini e i rappresentanti delle Istituzioni presenti al sopralluogo dello scorso 16 luglio 2021 – afferma l’Assessore Caminiti – poiché il progetto esecutivo è stato elaborato e completato entro il mese di settembre, come promesso”.

Il Responsabile Unico del Procedimento, geometra Letterio Rodilosso, e il Dirigente del Servizio di Difesa del Suolo hanno convocato una conferenza di servizi per martedì 12 ottobre, per procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, propedeutica all’assegnazione delle risorse, ordinarie o straordinarie.

Il progetto dell’importo complessivo di 400.000,00 euro ha l’obiettivo di ridare sicurezza agli abitanti della zona e prevede un intervento urgente di salpamento dei massi in calcestruzzo insabbiati e l’integrazione di nuovi massi della stessa tipologia, al fine di ripristinare la funzionalità delle barriere esistenti e mitigare l’azione erosiva contribuendo al riequilibrio del tratto di costa.

“Un ringraziamento al RUP e al progettista, dipendenti del comune di Messina, che in meno di due mesi sono passati dal rilievo plano altimetrico e ripresa aerea, con l’ausilio dei droni comunali, al completamento del progetto esecutivo. Sperando che – conclude l’Assessore Caminiti – l’impegno profuso e la celerità con cui è stato redatto il progetto esecutivo non sia vanificata dall’inesorabile (e inevitabile oggi) lentezza dei processi amministrativi e autorizzativi che a volte lascia sconcertati”.

