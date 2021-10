Santa Margherita al buio, gli abitanti non ne possono più

A Santa Margherita, i residenti lamentano da qualche giorno l’assoluta assenza di illuminazione che interessa le vie del paese lungo tutta la zona che va dal bivio di accesso fino a contrada Runci.

Come documentato dalle foto la situazione ad oggi rappresenta anche un pericolo per tutti i pedoni che si approssimano lungo le vie del paese, le uniche fonti di illuminazione vengono date dalle insegne della attività commerciali che però, non essendo presenti così massicce, non bastano ad illuminare tutte le vie.

Addirittura si è assistito a scene surreali in cui i cittadini sono costretti a camminare con luce del flash accesa sia per evitare di incorrere in buche, sia per segnalare la loro presenza agli automobilisti in transito evitando incidente.

Dapprima la situazione sembrava semplicemente contingentata dalle avverse condizioni meteo che avevano provocato un guasto, ma ad oggi la situazione si protrae e sono passate circa due settimane.

