Bordonaro, finanziato dalla Regione il consolidamento dell’abitato

Il 14 ottobre scorso è stato notificato dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale dott. Maurizio Croce, il Decreto n. 1815 del 14.09.2021 di finanziamento delle spese relative alla progettazione delle “opere di consolidamento e protezione del versante meridionale dell’abitato di Bordonaro” per un importo complessivo pari a 136.689,78 euro.

“Un altro risultato positivo ottenuto da questa Amministrazione – hanno sottolineato congiuntamente il Sindaco Cateno De Luca, l’Assessore alla Protezione Civile Massimilano Minutoli e l’Assessore alla Difesa del Suolo Francesco Caminiti – nell’ottica della messa in sicurezza del territorio cittadino più volte, in passato, martoriato da eventi alluvionali con conseguenze per i cittadini ed i loro beni. L’assegnazione di questo ulteriore finanziamento da parte della Struttura Commissariale diretta dal dott. Croce va ad aggiungersi a quelli già ottenuti dal Comune di Messina per la salvaguardia e la messa in sicurezza del territorio, con il lavoro della struttura comunale e del R.U.P. ing. Antonino Cortese”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it