Referendum Cannabis: weekend di tavoli a Messina, ecco dove

L’11 Settembre è iniziata la campagna di raccolta firme per il referendum, che dopo aver superato le 600.000 sottoscrizioni online si sposta finalmente tra la gente, con l’iniziativa nazionale “100 Piazze per il #ReferendumCannabis”.

Iniziativa a cui parteciperà anche la Città di Messina grazie alla collaborazione tra le Associazioni Progetto FreeWeed e Attivisti Uniti insieme ai Partiti Potere al Popolo e Più Europa, che fanno parte del Comitato Promotore per il Referendum Cannabis Legale e che durante questo fine settimana saranno presenti nelle piazze cittadine per poter finalmente dare la possibilità a coloro che non hanno potuto firmare con SPID

online, di poterlo fare fisicamente, grazie anche alla disponibilità del Consigliere Alessandro Russo del Pd, che farà da Autenticatore.

I banchetti di raccolta firme si terranno il:

– 22 Ottobre dalle 17 alle 19 in Piazza Unione Europea

– 23 Ottobre dalle 19 alle 21 in Via Lepanto (presso Statua Don Giovanni d’Austria)

– 24 Ottobre dalle 17 alle 19 in Piazza Cairoli

“Nel rinnovare il nostro invito a tutte le realtà ed ai privati cittadini che volessero partecipare a questa battaglia di legalità, ricordiamo l’importanza che rappresenta un’iniziativa del genere, piena espressione di Democrazia e di un volere popolare da troppo tempo non in linea con le ideologie partitiche”, dichiarano gli attivisti di FreeWeed.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it