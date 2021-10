Maltempo in Sicilia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

ORE 9.30

Chiusi i centri commerciali del siracusano: polemica per il ritardo.

il Centro di Coordinamento dei Soccorsi ha deciso poco prima delle 8.30 di questa mattina di chiudere tutti i centri commerciali della provincia di Siracusa. Polemiche, intanto, per il ritardo con cui è stata ordinata la chiusura dopo ore di intenso maltempo che hanno messo a rischio chi, già nella mattinata, aveva comunque raggiunto il posto di lavoro. I sindaci avevano proposto già ieri una soluzione di questo tipo, ma alla fine non c’è stata intesa tra tutte le istituzioni presenti alla riunione in videoconferenza.

ORE 8:57 in relazione alla tratta Tremestieri-Roccalumera sono in atto le ultime operazioni di posa della segnaletica stradale e in mattina verrà riaperta. Inoltre, per via delle avverse condizioni meteorologiche, per tutta la giornata odierna è stato disposto il libero passaggio in tutti i caselli delle autostrade A18 e A20.

ORE 8:00 Il clima surreale dell’attesa, gli occhi puntanti sulle immagini satellitari. L’allerta rossa è scattata a Messina, dove il sindaco Cateno De Luca ha emanato una ordinanza di chiusura totale per scuole, asili, cimiteri. Chiusi anche gli hub vaccinali.

E’ stata una notte di pioggia battente quella trascorsa nella Sicilia Orientale con venti sostenuti per effetto del ‘Medicane’ denominato Apollo che è arrivato già nel siracusano e nel ragusano.

L’ultimo aggiornamento in collegamento con Rai Uno, direttamente da Unomattina, è di Salvo Cocina – capo dipartimento della Protezione civile Regionale – che tiene il punto della situazione su quanto sta accadendo.

“La pioggia sulla Sicilia orientale dalla notte scorsa si sta intensificando nella provincia di Siracusa, dove c’è la frazione di Targia che risulta allagata e si registrano infiltrazioni nell’ospedale di Avola. È stata interrotta dalla polizia stradale la circolazione nell’autostrada di collegamento con Catania tra Melilli e Siracusa Nord, sempre per allagamento“.

Pioggia anche a Catania che è stata però al momento meno colpita. La situazione è definita ‘in evoluzione’, ma al momento non si segnala alcuna criticità importante e nessun danno è stato segnalato a persone o cose dalla Sala Operativa della protezione civile siciliana che è aperta a San Giovanni la Punta, nel Catanese, e continua a monitorare la situazione. L’unico allagamento segnalato è, al momento, è quello della sede stradale di Priolo Gargallo che ha portato alla chiusura alla circolazione lungo la strada statale 114 nei pressi dell’uscita di Cava Sorciaro. Sul posto presente personale di Anas, Polizia Stradale e di volontari che stanno sta operando con la pompa idrovora. Tecnici e volontari, in collaborazione con le forze messe in campo anche dai Comuni, forze dell’ordine, vigili del fuoco, militari e associazioni continuano a monitorare costantemente i territori per accelerare interventi se necessari.

