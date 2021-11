Randagi, Aidaa: “Ringraziamo tutti i volontari Siciliani per il loro impegno”

In questi giorni, molte sono state le città della regione Sicilia ad aver avuto forti temporali, ma questo non ha fermato i volontari animalisti che hanno aiutato più di mille randagi.

Le ripercussioni, si legge da una nota dell’Aidaa, dovute alle oscillazioni metereologiche, non hanno interessato solo i cittadini dei vari capoluoghi ma hanno coinvolto anche migliaia di cani e gatti randagi.

Nonostante questo le varie associazioni, con i loro appelli, sono riusciti a coinvolgere diverse famiglie e migliaia di volontari, che hanno messo a disposizione capanni e case per accogliere gli animali e garantire allo stesso tempo la possibilità di stare all’asciutto in un momento cosi difficile.

Sulla base di questo, l’Aidaa ringrazia tutti coloro che hanno aiutato questi poveri esseri indifesi in un momento cosi difficile, dove sempre meno hanno attenzione. ( Ketty Costa)

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it