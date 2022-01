Alla Pascoli Crispi bisogna “vestirsi pesanti” per il freddo, la denuncia di Alessandro Russo

Mentre lo sceriffo bivacca all’imbarco della Caronte, violando la sua stessa ordinanza nel 2019 (quella del Russo lavavetri, per capirci, ah ah ah che risate), la scuola “Pascoli Crispi” non ha ancora potuto riattivare l’impianto di riscaldamento delle aule, per un guasto tecnico che spetta al Comune di riparare.

Laconico il consiglio della povera dirigente scolastica alle famiglie con una circolare: “Fate vestire con abbigliamento pesante i vostri figli”.

Nel 2022, a Messina, “fate vestire pesante” i vostri figli.

Nel frattempo il sindaco fa il suo campeggio su suolo pubblico davanti a TV e dirette Fb.

I problemi delle scuole?

Alla prossima campagna elettorale!

E’ la denuncia di Alessandro Russo, consigliere comunale del Partito Democratico, che accusa il Sindaco di inerzia di fronte al problema.

Il post dell’esponente del civico consesso arriva proprio in concomitanza con il rientro a scuola, deciso dal Sindaco dopo continui ripensamenti.

