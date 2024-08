Nuova fase di lavori per l’elettrodotto interrato: chiuso un tratto del Viale Annunziata

Dopo il completamento degli interventi nella parte alta dell’Annunziata, Terna Rete Italia ha avviato una nuova fase di lavori per la realizzazione dell’elettrodotto interrato “Approdo Sottomarino – SE Annunziata”. Da ieri, è stato transennato un nuovo tratto del Viale Annunziata, precisamente tra l’istituto scolastico Bisazza e la rotatoria dedicata a Fortino, all’incrocio con il Viale Regina Elena.

Gli operai hanno iniziato i lavori già dalle prime ore del mattino, chiudendo con delle transenne una parte della corsia in discesa. Le ruspe erano già in azione per effettuare gli scavi necessari. Attualmente, il traffico lungo questo tratto viene deviato sulla corsia di destra, dove si trovano i parcheggi a spina di pesce. La durata prevista dei lavori è di circa 43 giorni, con conclusione attesa per il 13 ottobre. Tuttavia, questi interventi potrebbero causare disagi significativi alla circolazione, soprattutto quando le scuole riapriranno e il traffico tornerà ai livelli normali.

Al momento, i lavori non hanno creato grandi problemi, anche perché molte attività commerciali sono ancora chiuse per ferie e le scuole non sono riprese. Tuttavia, si teme che la situazione possa complicarsi con la ripresa delle normali attività. Nonostante i possibili disagi alla viabilità, i negozi situati più in alto rispetto al cantiere non dovrebbero essere particolarmente colpiti, ma l’impatto reale si vedrà nei prossimi giorni.

La precedente fase dei lavori sul Viale Annunziata, iniziata a luglio, si è conclusa senza gravi disagi per i residenti e i commercianti. Un tratto di circa 60 metri, vicino al Centro Orchidea, era stato chiuso, ma grazie a una deviazione temporanea segnalata, il traffico è stato gestito senza particolari problemi. Il 12 agosto, Terna Rete Italia ha annunciato la conclusione anticipata dei lavori e la riapertura della strada.

