Lipari, diesel e benzina superano i 2 euro a litro

di Luana Spanò – Sono numerose le denunce sui social che segnalano che a Lipari il diesel e la benzina hanno superato i 2 euro.

L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha calcolato che il 2022 avrà sui conti delle famiglie con un aggravio valutato in 1.228,80 Euro annui.

Il caro bollette farà la sua parte, nonostante gli interventi del Governo. Si stima infatti un incremento del +41,8% per il gas e +55% per l’elettricità, che incideranno pesantemente sui bilanci familiari, portando la spesa annuale per la bolletta elettrica per un famiglia-tipo a 823 euro, con una variazione del +68% rispetto allo scorso anno. I rincari dei prezzi dell’energia si abbattono anche sulle imprese e con un preoccupante effetto domino investono i costi di produzione e dunque l’aumento delle materie prime, in particolare nel settore alimentare.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it