Panarea e l’inizio del turismo con Monica Vitti. Richiesto omaggio dal Vento Eoliano

di Luana Spanò – Monica Vitti a Panarea nel 1959 girò il film “L’Avventura”, diretto dal regista Michelengelo Antonioni. La pellicola vinse il Premio speciale della giuria al festival di Cannes del ’60.

Panarea era già stata scoperta da “Panaria film” del Principe Francesco Alliata di Villafranca che per prima girò immagini subacquee in 35mm e documentari sulle Eolie. Poi arrivarono Roberto Rossellini e Ingrid Bergman con “Stromboli (terra di Dio)”.

La proiezione nelle sale cinematografiche del film “L’Avventura” rappresentò l’avvio del turismo per la piccola Panarea.

Da qui l’idea del Vento Eoliano di intitolare una strada dell’isola all’attrice scomparsa da poco: “La richiesta ci è stata formulata da numerosi abitanti ricordando che proprio nell’isola di Panarea ed in particolare nell’isolotto di Lisca Bianca furono girate le scene, nel lontano 1959, del film L’avventura diretto dal regista Michelangelo Antonioni.

Film che contribuì a far conoscere e lanciare turisticamente le Eolie, in particolare Panarea, in tutto il mondo. L’intitolazione di una strada alla grande attrice Monica Vitti sarebbe un giusto tributo di riconoscenza e rafforzerebbe la memoria della nostra storia recente”.

