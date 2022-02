Messina e Provincia, aumento contagi e positivi, ma calo ricoveri e decessi

di Michele Bruno – Una situazione di difficile decifrazione quella che si nota a Messina, nella settimana tra Lunedì 31 Gennaio e Domenica 6, attraverso la raccolta dei dati inviati dall’Ufficio del Commissario per l’Emergenza Covid Alberto Firenze.

Rispetto alla precedente settimana si nota subito un tendenziale aumento dei contagi giornalieri che dei positivi riscontrati. Ecco la nostra tabella:

C. Me P. Me C. Prov. P. Prov. Ric. TI Morti 31 338 3981 803 9736 207 28 4 1 512 4141 1244 9994 192 25 7 2 390 4281 969 10263 181 24 5 3 468 4332 1107 10462 185 24 2 4 476 4444 1141 10755 184 23 5 5 236 4320 578 10374 179 24 2 6 499 4647 1319 11181 172 23 7

I contagi aumentano in media a Messina da circa 372 della settimana precedente a 417 di quella appena trascorsa. Tutto sommato però solo una volta, Martedì 1, sono stati superati i 500 contagi. Aumentanti abbastanza e in maniera progressiva anche i positivi totali. Se Domenica 30 eravamo rimasti al dato di 4168 positivi, ieri siamo arrivati a 4647. Un aumento importante ma comunque costante per tutta la settimana.

Situazione speculare anche nella Provincia, dove per quattro giorni viene superata la soglia dei 1000 contagi giornalieri. Un dato preoccupante, se si pensa che la settimana precedente era accaduto tre volte. Ma il dato davvero importante è la media, salita da circa 941 contagi al giorno a 1023. Superata la soglia dei 1000 contagi anche nella media giornaliera.

Dati che fanno pensare che la Omicron si diffonda ancora con forza e sia ancora molto attiva nella nostra Città e nella nostra Provincia, nonostante avessimo avuto la sensazione che si fosse verso l’inizio della fase calante. Un dato che speriamo non abbia ripercussioni questa settimana sul numero dei ricoveri e dei decessi.

C. Me P. Me C. Prov. P. Prov. Ric. TI Morti 24 384 4330 1048 10577 212 37 10 25 489 4349 1274 10770 210 35 9 26 224 4224 529 10374 200 33 10 27 372 4039 902 10044 198 32 2 28 339 3983 830 9994 192 31 2 29 458 4006 1243 9965 199 29 5 30 335 4168 762 10142 / / 2

Ricoveri e decessi che invece scendono, forse per effetto del calo momentaneo di contagi e positivi della scorsa settimana. E’ questo il dato positivo di questa ultima settimana, e che mitiga quello dei contagi e positivi. In totale 32 decessi settimanali, meno rispetto ai 40 della settimana precedente (dato aggiornato con l’aggiunta dei decessi di Domenica 30, inizialmente non pervenuti; tabella della settimana precedente sopra questo paragrafo). Diminuisce di poco, ma in maniera sostanziale, anche la media dei decessi giornalieri, da 5,7 circa a 4,6 circa. Mai raggiunto questa ultima settimana il numero dei 10 decessi in un giorno, toccato invece la settimana precedente per ben due volte. Il dato più alto i 7 decessi dei giorni 1 e 6.

Ricoveri scesi progressivamente ed in maniera netta rispetto alla settimana precedente, dai 199 di Sabato 29 ai 172 di ieri, nonostante un momentaneo aumento a 207 nel Lunedì. Dato su cui difficilmente possono influire i decessi, calati anch’essi. Dalle 29 terapie intensive del Sabato precedente si arriva a 23.

Ieri 103 ricoverati al Policlinico G.Martino, 36 al Papardo, 25 al Cutroni Zodda di Barcellona PG, 8 all’Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo.

16 in terapia intensiva al Policlinico, 7 al Papardo.

Nel complesso il dato preoccupa ancora, perché avevamo ipotizzato un calo dei contagi e dei positivi anche per quest’ultima settimana. Buono tuttavia quello di ricoveri e decessi, che si spera non aumentino nella nuova settimana, a causa dei contagi.

