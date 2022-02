Ritardo degli stipendi per i lavoratori dell’Old Wild West: la Filcams Cgil proclama lo stato di agitazione

di Ketty Costa- Secondo dati di fatto, i lavoratori della nota catena internazionale non percepiscono la tredicesima e quattordicesima dal 2019 e, inoltre, non hanno ricevuto lo stipendio dello scorso dicembre.

La Filcams Cgil di Messina, guidata da Giselda Campolo proprio per la situazione descritta sopra, ha proclamato lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del noto ristorante, gestito dalla Rodeo Italia e situato nel Centro commerciale di Tremestieri.

Nei giorni scorsi è stata inviata una lettera con la richiesta di provvedere agli ultimi pagamenti mancanti. La segretaria generale provinciale Campolo, spiega che risulta pagata solo la tredicesima del 2020 ed è per questo motivo che si è deciso di provvedere con lo stato di agitazione con il fine di tutelare i diritti delle sei persone coinvolte, che ovviamente sono preoccupate per se stessi e per le loro famiglie.

“A disposizione di tutte le aziende in difficoltà -dichiara la segreteria- è possibile avviare il procedimento degli ammortizzatori sociali. Inoltre, parte dei problemi derivanti dal lockdown si stanno ridimensionando grazie all’aumento di clientela dovuto anche all’apertura del cinema.”

Proprio per l’apertura del cinema, si stanno riscontrando ulteriori problemi nell’organizzazione dei turni essendo solo 6 dipendenti e tutti part time, con inquadramenti contrattuali che non riflettono effettive mansioni.

Il termine ultimo entro cui l’azienda dovrà provvedere è di 5 giorni alla fine dei quali il sindacato deciderà per azioni più determinate.

Infine, è giusto sottolineare che tutti i lavoratori sia uomini che donne, senza alcuna distinzione, hanno diritto alla giusta retribuzione nel pieno rispetto dei tempi contrattuali e che non è consentito abbattere i costi scontando diritti e retribuzioni.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it