Avvenuta oggi la commemorazione del 30° anniversario della morte del Carabiniere Fortunato Arena

Questa mattina, alle 10,30, nella Chiesa Madre di San Filippo del Mela, nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni sanitarie volte al contenimento epidemiologico del Covid-19, si è svolta la commemorazione del 30° anniversario della morte del Carabiniere Fortunato Arena, Medaglia d’Oro al Valor Militare, con la celebrazione di una Santa Messa, officiata dal parroco e dal Cappellano militare Don Rosario Scibilia, alla presenza dei familiari del caduto, delle Autorità religiose, civili e militari, con la partecipazione di personale dell’Associazione Nazionale Carabinieri delle Sezioni di San Filippo del Mela e Milazzo e di militari dell’Arma in servizio. Successivamente, nella piazza Duomo, di fronte al cippo commemorativo in memoria del Carabiniere M.O.V.M. Fortunato Arena, il Ten. Col. Giuseppe D’Aveni, in rappresentanza del Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina e la vedova del militare caduto, hanno rivolto un indirizzo di saluto e di ringraziamento ai presenti.

