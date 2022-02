Christian De Sica in “Una Serata tra Amici” sul palcoscenico del Teatro Vittorio Emanuele

Christian De Sica torna con un nuovo concerto-spettacolo showman dal titolo “Una serata tra amici”, dopo il successo dell’omonimo programma andato in onda su Rai Uno, l’attore si racconta a Pino Strabioli attraverso aneddoti, curiosità, avvenimenti della sua carriera, colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre.

Il cinema, il teatro, la tv, le passioni, gli amori, i ricordi, gli incontri, un commovente, esilarante, poetico, divertente racconto in musica dedicato agli “amici” delle tante generazioni che lo amano e lo seguono con passione.

Da Sinatra a Lelio Luttazzi, l’Italia e l’America, la melodia e lo swing, il Jazz e il grande repertorio nostrano, immagini, note, storie di un’esistenza unica, dal bambino che incontra Chaplin al campione d’incassi dei film di Natale.

Una festa in musica durante la quale sfoglia l’album della sua incredibile avventura umana e artistica.

Accompagnano ì De Sica e Strabioli i musicisti Mario Caporilli (sax), Ferruccio Corsi (sax alto), Enzo de Rosa (trombone), Riccardo Biseo (piano), Cristiano Micalizzi (batteria) e Marco Siniscalco (basso). Lo spettacolo è una produzione di Berti Live Produzioni.

Teatro Vittorio Emanuele:

Mercoledì 23 febbraio 2022, ore 21

Giovedì 24 febbraio 2022, ore 21

