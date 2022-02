Vertenza pulizie Atm spa, Gioveni convoca in I Commissione Capomolla (Sgb) e Campagna (Atm)

La I Commissione Trasporti, presieduta dal Consigliere comunale Libero Gioveni, ha discusso oggi la vertenza dei lavoratori che si occupano dell’appalto dei servizi di pulizia dei mezzi e dei locali ATM in vista della scadenza fissata per lunedì 28 febbraio. Il Presidente Gioveni ha accolto la richiesta di audizione pervenuta dal Sindacato Generale di Base rappresentato dal dott. Vincenzo Capomolla, presente oggi in Aula insieme al Presidente di ATM S.p.A. Giuseppe Campagna.

“Nel corso dell’ampio dibattito – spiega Gioveni – la Commissione, preoccupata per le refluenze negative che tale vertenza poteva procurare al servizio, ha ricevuto alcune precise rassicurazioni dal Presidente Campagna. Quest’ultimo, infatti, ha ribadito che è al vaglio dell’Azienda Trasporti il varo del nuovo bando che prevede la clausola sociale per i lavoratori dell’attuale ditta, confermando anche, su esplicita richiesta del Presidente Gioveni, la volontà di concedere un periodo di proroga nelle more del nuovo affidamento. Pertanto – ha concluso il Presidente della Commissione – vigileremo affinché venga mantenuto l’impegno assunto dal Presidente Campagna (che ringrazio) e siamo felici anche della soddisfazione espressa dal Sindacato oggi in Aula per la piega positiva che, anche grazie all’intercessione della Commissione, sta ora assumendo l’intera vicenda”.

