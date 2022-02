Messina, a piazza Municipio tutti insieme contro la guerra in Ucraina

di Ketty Costa – Anche a Messina, cosi come in altre città d’Italia, oggi c’è stata la manifestazione per la pace in Ucraina e contro l’invasione di Putin.

La manifestazione, organizzata dalla CGIl presso piazza Municipio, ha avuto come principale obiettivo quello di promuovere la pace non solo in Ucraina, centro dell’Europa, ma anche in tutto il mondo.

All’evento erano presenti diverse associazioni cittadine con un unico scopo: ribadire la necessità di bloccare la guerra che è una completa follia.

Presenti in piazza Unione Europea anche le comunità ucraine e russe che nei rispettivi interventi hanno condannato, giustamente, le decisioni di Putin, che non hanno violato i trattati internazionali.

Un importante gesto che serve a farci pensare e che necessita di risposte immediate da parte delle istituzioni competenti, al fine di impedire il proseguire di questa guerra che non porterà assolutamente a nulla di buono, soprattutto perchè gli unici a pagarne le conseguenze saranno e sono solo i cittadini.

Ecco lee nostre interviste:

