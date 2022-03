Isole Eolie, Vulcano: rientrati i valori di criticità

Si è tenuta ieri la prima riunione del “Comitato per il coordinamento delle misure per la tutela della salute e dell’incolumità” dell’isola di Vulcano, presieduto dal Presidente della Regione e istituito quale strumento consultivo e di supporto alle decisioni del Sindaco di Lipari nella situazione di “attenzione” che ormai da fine ottobre interessa l’isola di Stromboli.

Durante l’incontro sono stati ascoltati i report sui dati inerenti la qualità dell’aria e lo stato del Vulcano a cura di Arpa, ISPRA e INGV.

Salvo che per le aree delle acque calde, dei fanghi, parte della zona camping Sicilia e dell’orlo craterico, tutti i valori stanno gradualmente rientrando e in atto non presentano criticità rispetto ai valori massimi suggeriti e a quelli massimi consentiti.

Cristian Del Bono, Presidente Federalberghi, afferma: “L’obiettivo comune (amministrazione/operatori turistici) di riuscire ad ottenere un’ordinanza non restrittiva (salvo che per le aree indicate nelle quali vigono ordinanze specifiche) è stato raggiunto. Il sindaco emetterà, pertanto, a breve una nuova ordinanza senza termine o con termine lungo che fatti salvi peggioramenti dei dati disponibili rimarrà in vigore per un periodo di medio-lungo termine.

Resomi conto della tempistica di alcuni interventi, ho chiesto specificatamente di mettere in atto tutti gli interventi essenziali prima dell’inizio della stagione turistica (metà aprile) ed in particolare: cartellonistica e segnaletica, materiale informativo per i visitatori, sistemazione delle vie di fuga (anche illuminazione), campagna di comunicazione per controbilanciare l’effetto negativo sull’immagine dell’isola”.

Oltre a quanto sopra, con la prima ordinanza di protezione civile (n. 854 del 27.01.2022 pubblicata sulla GU n.42 del 19-02-2022, del valore di 2 milioni di euro) saranno: acquistate tutte le apparecchiature per potenziare il monitoraggio dell’aria e delle emissioni gassose indoor e outdoor; effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie alle elisuperfici; potenziato il personale del presidio dell’ASP; pagate le somme servite per l’assistenza abitativa; potenziato il sistema radio/comunicazione; adeguati l’immobile per il COA e i presidi di sicurezza; adeguati gli approdi di emergenza. Sarà inoltre effettuata la manutenzione sul sentiero di accesso al cratere per consentire ai vulcanologi di poter effettuare in sicurezza le loro rilevazioni.

Si prevede, inoltre, in aprile di effettuare una prova di evacuazione dell’isola sulla base del piano di protezione civile ed evacuazione già predisposto.

