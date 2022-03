eleme2022 Ecco la prima squadra in campo per le municipalità

Si è svolta stamattina presso la Sala Palumbo del Palazzo della Cultura, la presentazione dei candidati alle sei municipalità della prima lista che fa riferimento a Sicilia Vera.

“Per noi oggi, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile, è un momento importante. Ci rendiamo conto che la politica deve avvicinarsi al territorio. Nella nostra visione, ha spiegato Basile, le municipalità rappresentano quell’anello di congiunzione che può consentirci di essere accanto ai cittadini concretamente.”

“Oggi – ha aggiunto il candidato a Sindaco Basile – ci sono le condizioni per dare un ruolo attivo alle circoscrizioni. Ed io che, tra l’altro, vengo da quella esperienza farò in modo che le prossime municipalità possano vivere una nuova stagione di protagonismo sul territorio.”

Ecco tutti i candidati della prima lista nelle sei municipalità

Per la I circoscrizione: Alessandro Costa candidato presidente e capolista, Salvatore Brancato, Alessandra Di Pietro, Francesco D’Urso, Giuseppina Giunti, Gloria Micali, Giovanni Parisi, Giovanni Trimarchi, Valentina Vitae.

Per la II Municipalità: Tonino Stracuzzi presidente e capolista, Laura Bruzzese, Alessio Marra, Attilio Minutoli, Adriano Puleo, Patrizia Rizzo, Carmen Rita Ruggeri, Rosario Santoro, Antonella Scaramuzzino.

Per la III Municipalità: Giuseppe Coglitore candidato presidente e capolista, Antonio Capurro, Orazio Giannetto, Alessandro Giuseppe Iannello, Graziella La Guidara, Santo Musumeci, Salvatore Pollara, Mariagrazia Riggio, Elisa Taroni.

Per la IV Municipalità: Santina Manganaro candidata presidente e capolista, Piero Cafarella, Giuseppe D’Angelo, Nino Di Stefano, Alessandra Famulari, Antonio Musicò, Alina Nicoletta Preda, Marco Scandurra, Cristiano Tripodi.

Per la V Municipalità: Luca Baldi come candidato presidente e capolista, Gloria Cicciarello, Maria Ciraolo, Alessandra Foti, Dario La Rosa, Salvatore Macrì, Stello Santamaria, Giusy Zaffino e Desiré Smeriglio.

Per la VI Municipalità: Massimo Costanzo presidente e capolista, Carmelo Ferrara, Ivana Fiumanò, Francesco Maggio, Massimiliano Mento, Luca Robert, Domenica Sciarrone, Mary Tavano.

Domani, domenica 27, si inaugurano inoltre le prime sedi di Sicilia Vera nelle municipalità: a Giampilieri Marina alle 17.30, per la I circoscrizione, e alle 19:00, per la II circoscrizione.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it