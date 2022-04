CNSU, Unione degli Universitari candida Federico Ferrara

In questi giorni si svolge la campagna elettorale all’interno dell’Università di Messina per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Unione degli Studenti partecipa alla competizione elettorale e candiderà Federico Ferrara, ecco la loro nota:

“Il 17, 18 e 19 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli

Studenti Universitari, massimo organo di rappresentanza studentesca a livello nazionale.

Le nostre esigenze, a livello nazionale, sono portate avanti dai nostri consiglieri del CNSU, senza il loro impegno non si sarebbero raggiunti molti dei risultati e delle tutele che vediamo oggi.

È infatti l’unico organo di rappresentanza studentesca nazionale riconosciuto dal MUR, il suo

compito è quello di formulare pareri e proposte al Ministero dell’Università riguardo tutti i temi del mondo universitario: dal diritto allo studio, al finanziamento ordinario da destinare agli Atenei, a tutto ciò che riguarda la didattica, l’accessibilità e non solo.

Il CNSU è l’unico contesto istituzionale in grado di incidere sulle scelte del governo rispetto

all’università.

Quest’anno per la prima volta esprimiamo una candidatura di sinistra dall’Università di

Messina con Federico Ferrara, che si impegnerà a portare le nostre battaglie e la nostra voce fino al ministero e continuerà a lottare affinché i diritti di tutte e tutti possano essere realmente garantiti.

Vogliamo continuare un lavoro strutturato e costante, che per 9 anni ha portato l’UDU ad

avere la Presidenza dell’organo raggiungendo risultati fondamentali per la comunità studentesca, quali: innalzamento della no-tax area – maggiore copertura delle borse di studio – aumento dei posti a bando per i corsi a numero chiuso – corsi di laurea abilitanti.

Questi sono solo alcuni dei risultati che abbiamo raggiunto.

Quest’ultimo mandato è stato caratterizzato da un’emergenza sanitaria che ha scosso

profondamente le nostre vite.

Abbiamo capito quanto sia fondamentale l’impegno istituzionale al fine di raggiungere le tutele di cui studentesse e studenti hanno bisogno e quanta strada sia ancora necessario fare affinché l’Università riprenda ad avere centralità all’interno del dibattito pubblico e nelle agende dei governi.

La nostra candidatura con Federico Ferrara nasce dalla necessità di proporre alla comunità

studentesca messinese un’alternativa vera ad un modello di rappresentanza che non ci

appartiene.

E’ il momento di dire che noi non ci sentiamo rappresentati dalla giovanile di Fratelli D’Italia, che a Messina ha sempre trovato sponda nell’Associazione universitaria Morgana che sostiene la destra universitaria.

La nostra non è una candidatura soltanto personale, ma di tutte e tutti coloro che si

riconoscono in un modello di rappresentanza che metta davvero al centro i diritti degli studenti e che si impegni ogni giorno per un’università gratuita, aperta e inclusiva.

Crediamo che gli studenti debbano pretendere di più”.

