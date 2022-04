“I fragili e i diritti negati” in VII Commissione consiliare

La settima Commissione consiliare riunitasi oggi, giovedì 21, a Palazzo Zanca, “ha concluso la consiliatura – ha evidenziato il presidente della Commissione Dino Bramanti – lasciando un gravoso impegno al Garante della disabilità, ovvero farsi carico dei numerosi problemi ancora irrisolti, relativi alla delicata categoria dei soggetti fragili, in attesa di risposte. Tra i vari insoluti, sono stati trattati e ripercorsi due temi. Il primo riguardante le persone down, ancora senza sede per le loro attività, e che hanno visto sfumare anche l’assegnazione dei locali sequestrati alla mafia, conferiti tra l’altro, a diverse associazioni di volontariato. La speranza e l’augurio – ha proseguito Bramanti – sono quelli di potere trovare nelle varie opportunità delle competenze e la disponibilità del Comune (patrimonio, etc), per una sede adeguata all’impegno giornaliero delle persone down, dei loro animatori e volontari sostenitori.

Il presidente Saro Visicaro con grande dignità sta continuando la sua opera instancabile, nell’attesa di un riscontro favorevole e quanto meno rapido per le già enunciate esigenze. L’altro, non meno importante settore in attesa di una risposta – ha concluso il presidente della VII Commissione consiliare – era e purtroppo rimane, la presa in carico a vario titolo dei soggetti affetti da autismo”.

Nel corso della seduta le famiglie e le varie associazioni hanno ribadito alle Istituzioni che è necessaria una svolta nella presa in carico, nella cura, nell’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti fragili ed hanno evidenziato ancora una volta che le loro aspettative sono apparse disattese, in quanto è indispensabile tenere conto delle necessità a carico dei familiari che continuano una estenuante ed impari lotta in solitudine senza perdere le speranze di un futuro migliore. Infine, i presidenti Marco Bonanno e Salvatore Potenzone hanno manifestato, ancora una volta, la loro disponibilità a cooperare in sinergia purché sia conseguita una risposta seria e fattiva e che le Istituzioni facciano in tempi brevi la loro parte.