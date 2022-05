Il Concerto del Primo Maggio di De Luca e Basile, per loro un successo, per altri un flop

di Michele Bruno – Si è svolto ieri un concerto per il Primo maggio in cui Cateno De Luca e il candidato Sindaco Federico Basile hanno fatto il punto sul lavoro svolto dall’amministrazione uscente.

Secondo gli organizzatori di Sicilia Vera è stata ampia la partecipazione ieri in piazza Duomo per la manifestazione, in cui si è anche esibito l’ex Sindaco con la sua band, “I Peter Pan”.

«Il nostro comizio concerto in piazza Duomo – spiega Cateno De Luca – è stato un’occasione importante per dedicare un momento di musica alla città e ripercorrere insieme le tappe più significative del nostro percorso amministrativo a Messina.

Abbiamo voluto consegnare alla città ancora una riflessione sul lavoro portato avanti dall’amministrazione De Luca e che il nostro Federico Basile dovrà proseguire. Anzi, lui andrà oltre. Mi ha anche lanciato la sfida: “saprò andare oltre De Luca e superare i risultati raggiunti da te”. Io non ho alcun dubbio su questo».

«Una serata che ha visto la partecipazione di tanta gente, come documentato anche dalle oltre mille firme raccolte per la presentazione delle nostre liste.

Desidero rivolgere un ringraziamento particolare – conclude De Luca – a tutte le band che si sono esibite: The Dubliners, Mokanta, Taurus Void, Attenti al Lucio, Dangerous mood, Deragli e… ovviamente ringrazio anche la mia band, I Peter Pan!

Appuntamento ora alla prossima manifestazione in programma giorno 8 maggio nella stessa piazza».

Ma c’è chi ricostruisce diversamente. Secondo la pagina Facebook “Verificatore automatico di post di Cateno De Luca”, l’evento di ieri sarebbe stato un flop.

«L’inesorabile declino di De Luca e della sua band(a). Cateno e il suo ologramma avevano chiesto a ciascun candidato di portare 10 persone ciascuno a Piazza Duomo (nel primo commento il video appello).

Considerato che ha annunciato 9 liste al Consiglio comunale e 3 nei quartieri, aspettavano 4500 persone. In più, 7 gruppi musicali sul palco e relativi parenti/amici.

Insomma, Piazza Duomo doveva “scoppiare”.

E invece, guardare foto please… Ad essere generosi, stiamo alle loro stime: 600 inizialmente e quando è finita la musica, il deserto!».

Così scrive la pagina in un post su Facebook, visibile cliccando qui (con immagini).

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it