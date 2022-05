Il “boomerang” di De Luca su Matilde Siracusano, per la deputata solidarietà unanime del mondo politico

«Le inutili giravolte tentate dall’ex sindaco per giustificare l’ennesimo, vergognoso attacco che ha rivolto a Matilde Siracusano non fanno che aggravare la sua posizione. La questione è lampante: De Luca ha dovuto ripiegare su squallide associazioni di pensiero non avendo in alcun modo la possibilità di mettere in discussione il profilo, l’operato e l’amore per la città di Messina dimostrati, con fatti incontestabili, dall’onorevole Siracusano, a cui ho manifestato a più riprese la mia totale solidarietà. A questo punto mi chiedo cosa pensino di questa indecorosa vicenda le donne che sostengono il progetto politico di De Luca, a partire dalle componenti della sua ex Giunta».

A parlare è il candidato sindaco del centro destra Maurizio Croce, ma non è la sola voce ad alzarsi per esprimere solidarietà alla deputata Matilde Siracusano, vittima dell’ultimo volgare attacco via social di Cateno De Luca, che alza il tiro e bolla come “paladni del bunga bunga” i colleghi di partito della designata assessora com il presidente Ars Gianfranco Miccichè: “Dispiace leggere di alcune accuse gratuite rivolte dall’ex sindaco di Messina nei confronti dell’on. Matilde Siracusano, che in questi anni si è contraddistinta per il suo proficuo lavoro di parlamentare nazionale a favore della comunità siciliana e messinese in particolare”.

Anche dal centro sinistra, infatti, si leva unanime la condanna, non solo dei singoli candidati ma dell’intera coalizione che sostiene il candidato Franco De Domenico, che attraverso un comunicato stampa ha ribadito come non siano quelli usati da De Luca i toni di una dignitosa campagna elettorale.

“La campagna elettorale è un confronto di programmi, di idee diverse – come è giusto sia in democrazia – non è certamente un abominio fino a questi livelli di trivialità”

Commenti sessiti, allusioni e gestacci che sono finiti nelle pagine nazionali, dove l’ex sindaco ha suscitato le reazioni dei colleghi deputati della Siracusano, in carica al Parlamento dal marzo 2018.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it