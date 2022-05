Attacchi sessisti di Cateno De Luca, il centro sinistra solidale con Matilde Siracusano

“Le donne e gli uomini della coalizione di centrosinistra con in testa il candidato sindaco, Franco De Domenico, esprimono totale solidarietà all’onorevole Matilde Siracusano, dopo le vergognose parole, insinuazioni e atteggiamenti sessisti dell’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca.

Messina non è questa, i messinesi sono giovani, donne e uomini di valore. Messina non è la città dell’odio, ma una città che ha fatto della cultura, della solidarietà e dell’accoglienza la sua storia millenaria.

La campagna elettorale è un confronto di programmi, di idee diverse – come è giusto sia in democrazia – non è certamente un abominio fino a questi livelli di trivialità”. Così in una nota congiunta della coalizione di centrosinistra a Messina.

