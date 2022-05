Carbone (FdI – Vento dello Stretto): “ricostituire la segnaletica orizzontale dopo il Giro d’Italia”

L’avv. Dario Carbone, Vice Presidente dell’associazione portatrice di interessi diffusi “Vento dello Stretto” e candidato al Consiglio Comunale nella lista “Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni” chiede al Commissario Straordinario ed al Dipartimento competente del Comune di Messina di prevedere il sollecito ripristino delle strisce pedonali e di tutta la segnaletica orizzontale rimossa in occasione della tappa del Giro d’Italia dell’11 maggio scorso.

“La carovana rosa ha attraversato la nostra meravigliosa città ormai dieci giorni fa, mostrando agli occhi di tutta Italia le bellezze paesaggistiche e naturalistiche di Messina. Come abbiamo avuto modo di apprezzare, tale passaggio è stato anche l’occasione per investire nella sistemazione di tratte stradali che non venivano asfaltate da anni, piene di buche dossi ed avvallamenti. In alcuni tratti di strada sono stati addirittura rimossi dossi o spartitraffico in cemento, come all’uscita della rotatoria del viale Annunziata (direzione nord/sud).” ha dichiarato il Vice Presidente del “Vento dello Stretto”.

“Ritengo necessario però che si intervenga urgentemente al fine di provvedere al ripristino delle strisce pedonali e di tutta la segnaletica orizzontale nel percorso interessato per regolare la circolazione ed evitare spiacevoli incidenti. Spero che questo appello volto a salvaguardare la sicurezza sulle strade di Messina venga rapidamente accolto dalle Istituzioni competenti.” ha concluso Carbone, candidato al Consiglio Comunale nella lista Fratelli d’Italia.

