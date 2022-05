Eleme2022, La Nuova DC di Cuffaro presenterà le sue liste con Maurizio Croce

Il partito della Democrazia Cristiana, legittimamente ricostituitosi a livello nazionale, è tornato con vigore in campo, a testimonianza di una lunga storia nel solco dei valori e degli ideali cattolico-democratici e di un futuro prossimo da rinverdire, e compete naturalmente, anche e soprattutto, nelle importanti elezioni amministrative siciliane, ed in particolare nell’agone strategico delle comunali di Palermo e Messina, dove, nella nostra città, la lista si configura insieme a “Noi con l’Italia”.

Lunedì pomeriggio 30 Maggio, alle ore 17, presso la Sala Visconti, Via S. Filippo Bianchi, angolo Cinema Apollo, si svolgerà la prima assemblea pubblica del partito, al fine di far conoscere tutti i candidati per il Consiglio Comunale e le Circoscrizioni alle elezioni del 12 Giugno ed illustrare la linea politico-programmatica contestuale alla candidatura a Sindaco, per l’alleanza di centro-destra, di Maurizio Croce.

Saranno presenti e interverranno il Segretario nazionale Renato Grassi, il Commissario Regionale Totò Cuffaro, il Segretario di Messina, Rosalia Schiro’ e la dirigenza provinciale, insieme agli iscritti e ai simpatizzanti del partito della nuova Democrazia Cristiana.

