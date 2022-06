Essere donna oggi: la mostra di Simona Ponzù Donato

di Veronica Pagano – Domani, sabato 11, allo Sciaranira, la giovane artista messinese Simona Ponzù Donato inaugurerà la mostra autobiografica “Resilienza & Appartenza”. In esposizione dipinti, disegni, manichini rivestiti interamente di materiale proveniente da Berlino… e una promessa: “in me, troverete anche voi stessi”.

L’artista realizzerà anche illustrazioni dal vivo che regalerà a quanti giungeranno entro le ore 21. Di certo, non mancherà l’occasione per conoscerla meglio. Al termine del live drawing, infatti, il fumettista messinese Lelio Bonaccorso dialogherà con l’autrice.

Perché questa mostra?

A spiegarlo è lei stessa: “Un giorno, mi sono trovata a sfogliare il mio book di disegni. È stato allora che – racconta – ho realizzato che i miei lavori sono popolati da un immenso numero di figure femminili e che – conclude – tutte quelle donne sono io“.

Un’arte, la sua, che è carica del suo vissuto, ma nella quale ogni donna potrà facilmente riconoscersi: opere che raccontano cosa significa essere donna oggi, nella società contemporanea, ma soprattutto nel sud Italia, luogo dove l’artista è nata e vive.

“Spesso, mi è stato detto che gli occhi delle donne nelle mie opere sono tristi – ammette l’artista – la loro inesplicabile tristezza ricorda quanto sia difficile per una donna vivere nel contesto in cui io stessa ho vissuto“. Un dolore muto, inesprimibile, una ferita invisibile, ma presente: una “cicatrice indelebile dell’anima”.

“Eppure andiamo avanti – prosegue – spinti dallo spirito di sopravvivenza e dalla ferma volontà di proteggerci dal dolore“. Ma nella mostra di Simona Ponzù Donato non ci sarà solo questo rapporto conflittuale con il mondo, ma anche la “bellezza del rapporto che abbiamo con noi stesse e con la natura”, in stretta connessione con gli altri esseri viventi, animali e vegetali. Un legame invisibile dal quale dipende la sopravvivenza stessa dell’uomo, chiamato a smarcarsi da quella costante visione di sé stesso come padrone del mondo.

Una mostra quindi da non lasciarsi scappare: gli elementi per un viaggio introspettivo ci sono tutti.

