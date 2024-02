Igiene e Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare, il 23 febbraio seminario a Lipari

Si terrà venerdì 23 febbraio alle 9.30 a Lipari presso il Gattopardo Park Hotel un primo seminario informativo in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro e Sicurezza Alimentare.

Il Seminario, organizzato da Federalberghi Isole Eolie e Associazione Ristoratori Isole Eolie, sarà tenuto dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, dall’UOC SPRESAL dell’ASP di Messina e del SIAN Dipartimento di Prevenzione di Barcellona P.G. che relazioneranno, rispettivamente, in merito a: “Etichettatura e tracciabilità del prodotto ittico”, “L’Applicazione del d. lgs. 81/08 nel comparto turistico-ricettivo e della ristorazione” e “Sicurezza alimentare: norme e procedure”.

Si tratta di un’occasione importante attraverso la quale gli esercenti potranno confrontarsi proattivamente con i responsabili di verifiche e controlli per migliorare le proprie conoscenze e aumentare il livello di attenzione su temi di grande attualità e interesse pubblico sia per gli addetti ai lavori quanto per gli utenti finali.

