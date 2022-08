Emergenza Stromboli, Marco Giorgianni: “Servono interventi urgenti di messa in sicurezza”

Sono proprio ora in viaggio per Stromboli, dove tra l’altro vive la mia famiglia e assisto ad un ulteriore dramma, che purtroppo si abbatte su questa isola in un momento fondamentale per la sua economia”: Marco Giorgianni, per dieci anni sindaco di Lipari, commenta a caldo la nuova emergenza nell’arcipelago eoliano che la scorsa notte a causa di un forte nubifragio ha causato una nuova emergenza, seminando paura tra abitanti e turisti.

Strade invase dal fango e paralizzate tra terra, acqua e detriti che hanno bloccato e coperto barche, auto, scooter, vicoli fino a dentro alcune abitazioni: immagini preoccupanti che ricordano la necessità di immediati e importanti azioni di messa in sicurezza del territorio, in primis attraverso piantumazioni di alberi. “Oggi si comprende ancor di più perché parlavamo di disastro causato dall’incendio – continua Giorgianni – che colpì Stromboli durante gli ultimi giorni del mio incarico da primo cittadino.

È superfluo dire che servono gli interventi urgenti e indispensabili già richiesti e sollecitati in quei giorni. Come in quell’evento e come sempre, sono gli strombolani a reagire immediatamente e rimboccarsi le mani; grande plauso e vicinanza a tutti i miei concittadini”.

