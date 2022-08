Dati sul mercato delle auto in Italia, in calo anche l’elettrico: i motivi dietro il mancato decollo

Le auto elettriche stanno diventando sempre più popolari, in quanto le persone

sono sempre più attente all’ambiente e cercano di ridurre la propria impronta di

carbonio. Tuttavia, il mercato delle auto elettriche non è ancora decollato in modo

significativo, perché ci sono diversi fattori che frenano la diffusione di questi veicoli,

soprattutto in un paese come l’Italia. Dal costo alla mancanza delle colonnine, oggi

approfondiremo insieme i motivi che si celano dietro al calo delle automobili

elettriche.

Una panoramica sul mercato delle auto in Italia

Maggio non è stato un mese positivo, ma non si è trattato di una sorpresa. Il trend

negativo del mercato automotive prosegue infatti da diverse settimane; dunque, i

dati registrati a maggio 2022 non hanno fatto altro che dare un’ulteriore conferma

della situazione attuale. Si parla nella fattispecie di una contrazione del 15% circa,

con un calo di immatricolazioni di 20 mila unità (da 140 mila a 120 mila nell’arco di

12 mesi).

Si può comunque dire che maggio è stato un mese più positivo rispetto al trend del

2022, ma con tutta probabilità questa flessione meno negativa del solito è legata

agli incentivi; quindi, rappresenta un fenomeno che non si ripresenterà a breve. La

fetta conquistata dalle auto elettriche è in crescita, con un totale del 10% del

mercato, ma si tratta di una curva meno positiva di quanto ci si aspetterebbe. I

modelli che hanno registrato in assoluto i dati più positivi sono stati quelli ibridi, con

un +5%. Diesel e benzina continuano invece la propria discesa libera, com’era

facile da prevedere.

Perché le auto elettriche non decollano in Italia?

Uno dei motivi principali è che le auto elettriche continuano ad avere un costo molto

alto, proibitivo per la maggior parte delle famiglie della Penisola, sebbene sia

progressivamente calato negli ultimi anni (non abbastanza). Naturalmente vi sono

delle alternative, come ad esempio un prestito o valutare l’usato. A tal proposito su

alcune piattaforme specializzate è possibile attraverso i filtri, trovare un’auto in

vendita a Messina e non solo, e valutare quella che rientra nel proprio budget.

Inoltre, molte persone sono ancora scettiche, soprattutto se si parla della durata

della batteria, ma in realtà – da questo punto di vista – le tecnologie hanno fatto

passi in avanti davvero notevoli. L’ ultimo grande ostacolo che si frappone fra le

auto elettriche e il decollo di questo mercato è la carenza di colonnine: un problema

per certi versi storico, che diversi comuni stanno cercando di risolvere in tempi più

o meno brevi. Finché questi problemi non verranno risolti, è probabile che il

mercato delle automobili elettriche continuerà a rimanere indietro rispetto ai dati

registrati dagli altri paesi europei.

