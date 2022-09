Elezioni Politiche e Regionali 2022 a Messina: l’affluenza alle ore 19

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le elezioni di oggi, domenica 25, alle ore 19, ha fatto registrare per le Elezioni Politiche 84.241 votanti su 178.926 elettori con la percentuale del 47,08 per cento e per le Elezioni Regionali 84.240 votanti su 191.435 elettori con la percentuale del 44 per cento.

Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le Elezioni Amministrative 2022 dello scorso 12 giugno, alle ore 19, ha fatto registrare 76.494 votanti con la percentuale del 39,83 per cento. Per le Amministrative 2018 il rilevamento dell’affluenza allo stesso orario fu di 93.210 votanti con la percentuale del 47,34.

Per le Politiche 2018, percentuale del 50,79 con 94.514 votanti. Per le Amministrative del 2013, quando si votò anche nella giornata di lunedì, percentuale alle 19 del 35,55 con 71.711 votanti.