Ancora una notte di “fuoco” per gli abitanti di Cristo Re: si intensifica il fenomeno dei botti abusivi

Si sono intensificati in queste ultime due settimane i fuochi abusivi a Cristo Re, alla curva del belvedere sotto gli occhi di tutti e delle videocamere, tutte le sere con episodi ripetuti e prolungati a orari che vanno dalle 23.00 alle 3.20 del mattino (la notte di sabato) alle 00.50 la notte di martedì.

È ormai cosa assodata che i fuochi abusivi non sono legati solo alla maleducazione sdoganata di giovani cittadini che festeggiano in questo modo compleanni e ricorrenze, ma che sono strettamente legati al giro dello spaccio.

Cosa che rende tangibile il vuoto del controllo del territorio da parte degli organi preposti alla sicurezza. Ogni segnalazione ritorna al mittente con le solite motivazioni: non abbiamo abbastanza mezzi per fare questi controlli, non possiamo occuparci di queste cose di minore importanza, fate l’esposto. Nulla è cambiato in questa città abbandonata a se stessa. Tranne le amministrazioni. (C.C.)

