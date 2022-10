3 arresti e due denunce nei controlli straordinari dei Carabinieri

Nei giorni scorsi, in particolare nella fascia oraria pomeridiana, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro, supportati dagli equipaggi del locale Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale, hanno intensificato la vigilanza nel centro cittadino, in particolare tra viale Giostra e viale Annunziata, nonché sulle zone collinari di Castanea delle Furie, predisponendo controlli mirati volti a contrastarelo smercio di sostanze stupefacenti e reati in generale, con una particolare attenzione ai punti di maggiore interesse dal punto di vista della sicurezza pubblica.

Nel corso dei servizi, i militari della Stazione di Messina Giostra e Castanea hanno dato esecuzione a ordini di carcerazione disposti dall’A.G. nei confronti di due messinesi, di 33 e 65 anni, condannati a espiare pene detentive. È stata data esecuzione, ancora, di un arresto nei confronti di un pregiudicato di 49 anni, segnalato più volte all’Autorità Giudiziaria per infrazioni alle prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare.

Nel corso dell’attività di controllo, i Carabinieri hanno altresì proceduto, segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina, nei confronti di un 69enne del villaggio Castanea per “deposito incontrollato di rifiuti e detenzione abusiva di munizioni”. In particolare i militari, dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto alcune munizioni, appurando contestualmente che lo stesso, in un’area prospiciente la propria abitazione, aveva nel tempo accumulato una consistente quantità di rifiuti speciali e pericolosi. All’uomo è stato pertanto intimato il ripristino della salubrità del luogo.

È stato altresì deferito un 20enne di Reggio Calabria per “porto abusivo di oggetti atti ad offendere” poiché, controllato dai militari lungo il viale della Libertà in stato di ubriachezza, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 20 centimetri: l’arma bianca è stata sequestrata mentre l’uomo è stato accompagnato dal 118 in ospedale per cure mediche.

Sul fronte dell’antidroga, nel corso dei servizi, i Carabinieri hanno accertato violazioni alla normativa in materia di sostanze stupefacenti, con conseguenti sanzioni amministrative elevate nei confronti di 6persone, trovate complessivamente in possesso di 30 grammi di droga tra crack, cocaina e marijuana. Gli stessi, perlopiù giovani tra i 17 e i 30 anni, sono stati segnalati alla locale Prefettura quali “assuntori di sostanze stupefacenti”.

