Musica: Trio Boccherini il 30 Ottobre al Palacultura Antonello di Messina

Domenica 30 Ottobre 2022, alle ore 18, al Palacultura Antonello di Messina concerto del Trio Boccherini fra le formazioni da camera più apprezzate, formato da Suyeon Kang (violino), Vicki Powell (viola), Paolo Bonomini (violoncello),con un programma tutto dedicato a LUDWIG VAN BEETHOVEN, Trio in do min. op. 9 n. 3,Trio in re magg. op. 9 n. 2,Trio in sol magg. op. 9 n. 1. Saranno protagonisti di un progetto triennale dedicato a Ludwig van Beethoven che prevede un concerto per stagione.

Il trio si è costituito a Berlino ed è frutto di ripetuti incontri musicali serali fra gli artisti, come spesso accade nella vita musicale della capitale tedesca. Fin dagli esordi, la formazione ha ricevuto suggerimenti e indicazioni da Günter Pichler e Natalia Prischepenko e nel 2015 è stata nominata ensemble ufficiale dell’ECMA, l’Accademia di Musica da Camera Europea, studiando con Hatto Beyerle, Johannes Meissl e a Basilea con Rainer Schmidt. Subito dopo il trio è stato invitato alla Wigmore Hall di Londra, alla Konzerthaus di Berlino, al Festival di Mantova e in Cina per un tour di concerti.

I prossimi concerti della Filarmonica Laudamo Domenica 6 novembre 2022, ore 18

Auditorium Palazzo della Cultura «Antonello Da Messina Ilia Kim pianoforte, Piero Rattalino narrazione

«Da farfallone amoroso a implacabile totem: eros e thanatos nella vita di Schumann» musiche di Schumann, Brahms

