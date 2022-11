Messina torna vincere, il portiere Lewandowski segna da 80 metri!

Di Umberto Frassica – Il Messina, reduce dalla brutta sconfitta in trasferta contro il Monopoli, ospita in casa, al “Franco Scoglio”, il Monterosi Tuscia in un orario inusuale, infatti la partita si è svolta alle ore 12 per contrastare il caro energia.

Gaetano Auteri nel prepartita aveva dichiarato come fosse essenziale fare punti e come ci fosse la necessità di vincere.

L’atmosfera sugli spalti è irreale: pochi i sostenitori presentiche, in silenzio, hanno esposto uno striscione contro la società.

I giallorossi partono con un 4-3-3: Lewandowski; Berto, Camilleri, Filì, Fazzi, Fiorani, Mallamo, Fofana, Grillo, Curiale, Catania.

Gli ospiti, allenati da Leonardo Menichini, scendono in campo con un 3-5-2: Alia; Mbende, Piroli, Tartaglia, Verde, Lipani, Gasperi, Di Paolantonio, Cancellieri, Santarpia, Carlini.

La partita inizia con gli ospiti subito pericolosi: dopo appena due minuti, Santarpia impegna Lewandowski che è bravo a respingere.

Dopo una ripartenza di Catania, il Monterosi al 10’ ha un’altraottima occasione: Cancellieri in acrobazia colpisce un pallone apparentemente innocuo e colpisce il palo.

Dieci minuti più tardi arriva il vantaggio siciliano: Fiorani riceva palla al limite dell’area e serve a sinistra Fazzi, il terzino ringrazia e dopo aver stoppato palla supera con un preciso diagonale rasoterra Alia.

I padroni di casa prendono coraggio e al 33’ raddoppiano con un gol strepitoso dello stesso Lewandowski: su rilanciol’estremo difensore giallorosso beffa il collega Alia che legge male il rimbalzo del pallone, la palla scavalca il portiereospite e si insacca sotto la Curva Sud tra lo stupore dei tifosi presenti.

Al 40’ il Monterosi accorcia le distanze: su un tiro dalla distanza Lewandowski prova a bloccare in due tempo ma il pallone gli sfugge e ne approfitta Lipani che a porta vuota mette la palla in rete.

Negli ultimi cinque minuti del primo tempo succede di tutto: al 42’ Grillo su punizione mette a segno il gol del 3 a 2 per il Messina, complice anche una disattenzione del portiere biancorosso, e al 45’ Lipani è bravo a raccogliere in aera un perfetto cross dell’esterno Di Paolantonio.

Si chiude così un primo tempo per niente noioso col Messina in vantaggio per 3 a 2.

Il secondo tempo riparte come si è chiusa la prima parte di gara, squadre lunghe e ripartenze da entrambe le parti.

Al 55’ il Messina spreca una ripartenza in tre contro uno: Grillo porta palla sulla fascia che crossa ma, né Curiale e né Catania riescono a impattare col pallone.

La partita scorre col Messina che riesce a gestire il vantaggio e nei minuti finali, esattamente all’84’, Balde prova la conclusione ma non riesce a impattare con forza sul pallone e spreca così l’occasione per il gol del 4 a 2.

Nel finale il Monterosi prova ad alzare il ritmo in cerca del gol del pareggio ma niente da fare: il Messina vince così la partita e si porta a casa 3 punti fondamentali.

Ora il Messina si trova in 18esima posizione a 10 punti con Potenza e Viterbese, e dovranno affrontare, Domenica 13 Novembre alle ore 15, il Pescara in trasferta, partita dove sarà fondamentale dare continuità di risultato.

