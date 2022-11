Ex Discarica di Portella: Cateno De Luca e i deputati Musolino e Lombardo indagati a Messina per reati ambientali

L’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, deputato regionale e leader di Sud chiama Nord, l’ex assessore all’Ambiente Dafne Musolino, parlamentare nazionale, e l’ex presidente di Messina servizi, attuale deputato regionale Pippo Lombardo, sono indagati per la vicenda della bonifica della discarica di Portella a Messina.

La procura da tempo indaga sul fronte discariche e rifiuti, e ha notificato una proroga della indagini ai tre ex amministratori, essendo necessario altro tempo per gli accertamenti.

Nei mesi scorsi l’inchiesta, nella mani del sostituto procuratore Rossana Casabona, era sfociata nel rinvio a giudizio di ex amministratori comunali e ex amministratori delle società partecipate MessinAmbiente e Messina Servizi per, a vario titolo, rifiuto di atti d’ufficio e getto pericoloso di cose. Erano stati rinviati a giudizio l’ex sindaco Renato Accorinti, l’ex assessore Daniele Ialacqua, il responsabile del procedimento Salvatore Saglimbene, i commissari liquidatori di MessinAmbiente Alessio Ciacci e Giovanni Calabrò, l’ex amministratore unico di Messina Servizi Beniamino Ginatempo e l’ex dg di Messina Servizi Aldo Iacomelli.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it