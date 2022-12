Maltempo e panico: crolla rampa di un ponte, frana sulla statale e allagamenti

Il maltempo di sabato ha interessato soprattutto la zona tirrenica della provincia di Messina. Allagamenti si sono registrati in particolare a Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, nella Valle del Mela e nei comuni vicini dove la pioggia e il fango hanno provocato molti disagi e preoccupazione. Diverse strade sono finite sott’acqua e il fango misto ad acqua ha invaso sottopassi e marciapiedi. Persone sono rimaste intrappolate in auto.

Crolli, frane, allagamenti e persone intrappolate nelle auto sommerse dall’acqua e perfino in un centro commerciale. E’ stata una notte di paura e di difficili interventi da parte del Vigili del Fuoco.

A Terme Vigliatore a causa del nubifragio che nel pomeriggio di ieri si è abbattuto nel Messinese è crollata, in serata, la rampa di accesso al ponte sul torrente Mazzarrà che collega il lungomare della Marchesana a contrada Cannotta a Terme Vigliatore. Si è creata una grossa voragine ma il ponte non sarebbe crollato. Il ponte era stato chiuso al transito prima del crollo.

Sulla strada statale 185 “di Sella Mandrazzi” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni in località Novara di Sicilia, in provincia di Messina, a causa di una frana. Il personale e i tecnici Anas stanno lavorando per ripristinare la circolazione.

