Messina talent show: da stasera su AM canale 82 venti cantanti in sfida

Va in onda questa sera alle 21:30 su AM canale 82 del digitale terrestre la prima delle dieci puntate del Messina Talent Show.

La gara condotta da Natale Munao’ prevede nelle puntate che andranno in onda stasera e martedì prossimo l’eliminazione di 4 dei 20 concorrenti prescelti dalla giuria dopo i casting delle scorse settimane. I dodici cantanti rimasti si contenderanno, nelle successive otto puntate, il premio destinato al primo in classifica: un contratto di registrazione, distribuzione e promozione di un brano inedito offerto dalla Music Universe.

Oltre al voto della giuria composta da Alfredo Reni, Orazio Grasso e Antonio Santamaria, è previsto anche il coinvolgimento del pubblico da casa che potrà votare su i profili Facebook e Instagram del Messina Talent Show.

Al programma parteciperanno le giovani allieve dell’ Accademia Dance Center che balleranno dirette dalla coreografa Elisabetta Isaja.

Non mancheranno le esibizioni di Natale Munaò che sarà accompagnato al piano dal maestro Alessandro Femminò.

Messina Talent Show è realizzato da 5G Produzioni srl.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it