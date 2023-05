Questa settimana tre appuntamenti per il Messina Talent Show

Inizia il torneo al Messina Talent Show, le prime tre puntate andranno in onda questa sera, domani e venerdì sempre alle 21:00 su AM antenna del mediterraneo canale 82, e in streaming sulla piattaforma www.siciliavision.it

Il programma condotto da Natale Munaó con la partecipazione di Alessandro Femminó vuole essere una ribalta per gli appassionati di canto.

I dodici concorrenti si sfideranno in un torneo che non prevede eliminazioni, i voti che dopo ogni esibizione la giuria composta da Alfredo Reni, Orazio Grasso e Antonio Santamaria esprimerà palesemente tramite della palette, compileranno una classifica che nell’ultima puntata prevista per mercoledì 14 giugno sarà poi comparata con la classifica del “social contest” disputatosi nel fine settimana. Sono stati infatti migliaia i like raccolti dai concorrenti, in solo 4 giorni, sui profili ufficiali Facebook e Instagram del Messina Talent Show.

Il vincitore della prima edizione del Messina Talent Show si aggiudicherà un contratto di registrazione, distribuzione e promozione di un brano inedito offerto dalla Music Universe.

Anche in queste puntate è prevista la partecipazione del corpo di ballo ‘Messina Danza” con le coreografie di Elisabetta Isaja, direttore artistico dell’Accademia Dance Center.

