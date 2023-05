Raduno Mercedes SL a Messina con Sara Croce “madre natura” di Bonolis

Ai nastri di partenza il quarto raduno Mercedes SL , il modello sportivo e leggero della casa automobilistica tedesca, che si terrà venerdì 2 giugno a piazza Duomo alle 10:00. Quest’anno ci saranno numerose vetture di epoche diverse, a partire dagli anni ‘50 a oggi , provenienti da tutta l’Italia. Per la prima volta infatti, gli appassionati di questi gioielli della Mercedes si incontreranno per dar vita al più grande raduno di SL, grazie all’iniziativa del Mercedes SL Group Sicilia capitanato da Carlo Calia che ha fortemente voluto realizzare questo appuntamento con gli amici del Nord Italia e per l’occasione far loro conoscere le bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronimche della nostra isola. Il percorso inizierà da piazza Duomo, dove i partecipanti avranno modo di visitare il campanile del duomo e proseguirà lungo la litoranea fino a Rometta per continuare in autostrada fino a Cefalù e poi una tappa al museo della targa Florio a Collesano (Pa). Altro fiore all’occhiello di questo appuntamento è la presenza al raduno di Venerdì a piazza Duomo, di Sara Croce, modella e influencer, molto conosciuta dal pubblico Italiano per essere stata “madre natura” nel programma “Ciao Darwin” di Bonolis.

