Il Messina sconfigge il tempo: Iscrizione alla Lega Pro completata al fotofinish

Il Messina ha completato con successo tutti i pagamenti nei confronti della Lega e dei tesserati, in un’autentica corsa contro il tempo. Il segretario generale Alessandro Failla ha lavorato instancabilmente fino all’ultimo minuto utile per formalizzare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Al momento, non è stata ancora rilasciata alcuna comunicazione ufficiale da parte della società, poiché tutti i protagonisti, incluso il presidente Pietro Sciotto, sono stati impegnati per ore a finalizzare il tutto entro il termine fissato alle 23:59, senza poter dare indicazioni all’ufficio stampa nel frattempo.

Si tratta indubbiamente di un’iscrizione al fotofinish. Secondo quanto trapelato, le buste paga dei tesserati erano state preparate già la scorsa settimana. Dopo pranzo, una volta ottenuta la fideiussione assicurativa in sostituzione di quella bancaria inizialmente richiesta, è stato dato il via libera ai bonifici verso i tesserati, relativi alle mensilità di marzo, aprile e maggio. Il presidente Sciotto ha deciso di confermare l’iscrizione solo all’ultimo minuto e non c’era più tempo sufficiente per completare le complesse e intricate procedure bancarie.

Nonostante le difficoltà e i tempi ristretti, il Messina è riuscito a onorare i propri impegni finanziari, dimostrando una determinazione straordinaria. L’iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro rappresenta un importante passo avanti per il club, che si prepara ad affrontare nuove sfide e a continuare la propria avventura nel calcio professionistico. Ora si attendono ulteriori comunicazioni ufficiali dalla società riguardo a questo significativo traguardo raggiunto.

