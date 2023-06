Nuoto artistico. A Villa Dante si allenano le sincronette messinesi della Calypso. Intervista a Cinzia Cucinotta e a Viola Sergi, campionessa regionale

di Martina Galletta – Il nuoto sincronizzato, più precisamente rinominato nuoto artistico nel 2017 dalla FINA (Federazione Internazionale di Nuoto), è uno sport affascinante ma anche molto complesso perché richiede abilità in ben tre discipline: nuoto, ginnastica artistica e danza, nonché una grande musicalità.

Sarà capitato a molti di guardarlo in tv e rimanere ipnotizzati dalla sincronizzazione degli atleti che si muovono in esercizi coreografici in acqua. A molti meno sarà capitata l’opportunità di vederlo proprio dal vivo, a bordo piscina.

Sarà una scoperta per molti messinesi sapere che proprio a Villa Dante – il polmone di Messina che proprio in questi mesi sta finalmente vedendo la luce grazie a importanti opere di restyling – nella piscina all’aperto pubblica ogni giorno una giovanissima compagine di sincronette – così si chiamano le artiste di questo sport – si allena, tutto l’anno, in qualsiasi condizione atmosferica, ed è possibile assistere agli allenamenti preparatori per le gare che periodicamente affrontano e per il saggio di fine anno.

La società sportiva di riferimento a Messina è la ASD Calypso, rappresentata dalle atlete Consuelo – presidente – e Cinzia Cucinotta – allenatrice. Cinzia ai microfoni di MessinaOra ha raccontato di più su questo sport e del rapporto con la città.

Tra le atlete, la promettente Viola Sergi, medaglia d’argento alle regionali 2022 e nel 2023 classificata ai campionati nazionali a soli 10 anni, ci ha raccontato della sua passione, della determinazione e dei sacrifici di chi ogni giorno vive questo sport.

Il prossimo appuntamento per chi vorrà assistere ad una performance dal vivo e conoscere da vicino il nuoto artistico sarà domani, 24 giugno, a Villa Dante, a partire dalle 18 dove l’associazione sportiva presenterà il saggio di fine anno.

