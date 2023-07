Calcio: il Messina ottiene il parere positivo dalla Covisoc, ammesso regolarmente in Serie C

L’Acr Messina ha ricevuto una buona notizia in merito alla sua partecipazione al campionato di Serie C 2023/24. Attraverso una breve nota stampa, la società guidata da Pietro Sciotto ha confermato di aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (Covisoc) per la domanda di iscrizione presentata.

Nella dichiarazione ufficiale, l’Acr Messina ha annunciato: “L’Acr Messina comunica che, in data odierna, la CO.VI.SO.C – dopo aver esaminato la documentazione prodotta dalla società, ha espresso parere positivo alla domanda di iscrizione al prossimo campionato di Serie C 2023/24”.

Questa decisione rappresenta una grande vittoria per il Messina e per tutti i suoi tifosi, che possono ora guardare al futuro con entusiasmo e speranza. Dopo un’attenta valutazione della documentazione presentata, la Covisoc ha ritenuto che il club soddisfi i requisiti necessari per partecipare al campionato di Lega Pro.

La regolare ammissione in Serie C rappresenta un traguardo importante per l’Acr Messina, che continuerà a lavorare duramente per costruire una squadra competitiva e ambiziosa per la prossima stagione. Il presidente Pietro Sciotto e tutto lo staff dirigenziale hanno lavorato instancabilmente per garantire il rispetto delle normative e delle regole richieste per partecipare al campionato.

Ora, l’Acr Messina si concentrerà sull’organizzazione della squadra, la formazione degli atleti e la preparazione per la sfida che li attende nella Serie C. La conferma dell’ammissione in Lega Pro rappresenta un importante passo avanti per il club, che mira a raggiungere risultati di prestigio nel prossimo campionato.

I tifosi del Messina, che hanno dimostrato un forte sostegno durante tutto il percorso di ammissione, possono ora esultare e condividere la gioia di questa importante conquista. L’Acr Messina si appresta a vivere una nuova avventura nel calcio professionistico, determinata a fare una buona figura e a rappresentare al meglio la città e i suoi appassionati.