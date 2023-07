L’ex ferrarista Jean Alesi ritira il suo tender presso il cantiere navale di Messina

L’ex pilota di Formula 1 Jean Alesi ha fatto tappa a Messina per ritirare il suo tender presso il cantiere Zancle 757, situato all’interno dell’arsenale militare della città. Questo è stato un evento particolare per Alesi, in quanto il tender è un’importante parte della sua vita, legata sia alla sua carriera di pilota che alle sue origini siciliane.

Il tender in questione è un Wally Tender 27, che porta il numero della sua Ferrari con cui Alesi vinse il Gran Premio del Canada. Questo elegante e veloce tender è realizzato in carbonio ed è in gran parte custodito nel cantiere navale per la maggior parte dell’anno. Durante questo periodo, vengono effettuati lavori di rimessaggio e manutenzione secondo le indicazioni precise di Jean Alesi stesso.

A guidare il team di professionisti che si occupano del tender è il capitano Rocco Finocchiaro, un esperto nel settore che garantisce che il tender sia sempre in condizioni ottimali per il suo proprietario speciale. La consegna di oggi è stata un momento emozionante per entrambi, poiché Alesi ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto dal team e riconoscere l’impegno e la dedizione del capitano Finocchiaro.

L’ex pilota di Formula 1 è stato un campione che ha lasciato il segno nel cuore di tanti appassionati di motorsport e ferraristi in tutto il mondo. La sua carriera è stata caratterizzata da grandi successi e corse indimenticabili. Ora, anche dopo il suo ritiro dalle competizioni, Alesi continua a coltivare la sua passione per il mare e la navigazione, e il suo tender rappresenta un legame speciale con la sua carriera e il suo amore per il mare.

Dopo aver ritirato il suo Wally Tender 27, Alesi si prepara per un breve periodo di ferie nelle splendide isole Eolie. Queste isole, famose per la loro bellezza naturale e i paesaggi mozzafiato, offriranno a Alesi un’occasione per rilassarsi e godersi il mare che tanto ama.

La consegna del tender di Jean Alesi rappresenta un momento significativo non solo per l’ex pilota, ma anche per la comunità locale. Questo evento sottolinea l’importanza dell’arsenale militare di Messina e del suo cantiere navale, che non solo si occupa di navi e imbarcazioni militari, ma offre anche servizi di alta qualità a clienti speciali come Jean Alesi.

L’intero team del capitano Rocco Finocchiaro si è dimostrato orgoglioso di aver avuto l’opportunità di lavorare su un progetto così significativo e di consegnare il tender al leggendario pilota di Formula 1. Questa esperienza rimarrà un ricordo indelebile per tutti i membri del team e testimonia il loro impegno per l’eccellenza e la cura nel proprio lavoro.

Mentre Jean Alesi salpa verso le isole Eolie, la sua storia continua a ispirare gli appassionati di motorsport e a ricordarci l’importanza della determinazione, della passione e dell’impegno nel perseguire i nostri sogni. Il suo legame con il mare e il suo tender rappresentano una testimonianza di come le passioni possano continuare a guidarci anche dopo aver raggiunto grandi successi.