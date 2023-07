Salina Festival XVI° Edizione: un Successo di Vibrazioni e Coinvolgimento

Il Salina Festival XVI° Edizione, che si è svolto dal 28 giugno al 1 luglio, si è concluso con grande entusiasmo e successo. L’evento ha celebrato la fusione tra natura e tecnologia, regalando al pubblico esperienze uniche e coinvolgenti.

Durante i quattro giorni del festival, numerosi artisti hanno reso indimenticabili le serate con le loro particolari performance, contribuendo alla riuscita di questa edizione: Gianluigi Carlone e Biagio Bagini, che hanno creato un connubio perfetto tra natura e tecnologia attraverso il loro spettacolo comico e musicale nella Piazzetta “Conciorto”. I dodici registi internazionali che hanno presentato i loro straordinari film nel contesto dell’evento “Interactions: When cinema looks to nature”, offrendo al pubblico una prospettiva unica sulla relazione tra gli esseri umani e gli animali.

Stefano Barigazzi e la sua band, che hanno infuso energia e passione nella serata con il concerto “Last Desire”, regalando al pubblico un’esperienza musicale coinvolgente.

Costanza Alegiani, Marcello Allulli e Riccardo Gola, che hanno emozionato il pubblico con il loro concerto “Lucio Dove Vai?” dedicato alla figura di Lucio Dalla, trasportando tutti in un viaggio poetico attraverso le canzoni degli anni ’60 e ’70 di questo immenso artista in stretta collaborazione col poeta Roberto Roversi.

Il Salina Festival ha rappresentato un’esperienza unica, in cui la natura e la tecnologia si sono fuse in modo armonioso, permettendo al pubblico di vivere momenti indimenticabili. Durante l’intero evento, il Parco Acustico è stato un vero e proprio laboratorio di connessione tra l’ambiente e i suoni prodotti dalla natura stessa.

Il Direttore Artistico del Salina Festival, Massimo Cavallaro, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’edizione di quest’anno: “Siamo estremamente felici dei risultati ottenuti durante il Salina Festival XVI° Edizione. Abbiamo raggiunto l’obiettivo di creare un ponte tra la natura e la tecnologia, offrendo al pubblico esperienze che stimolano la sensibilità ecologica e artistica. Voglio ringraziare tutti gli artisti, il pubblico e il team organizzativo per aver reso possibile questa incredibile manifestazione. Non vediamo l’ora di accogliervi alla prossima edizione del Salina Festival!”

Il Salina Festival si conferma dunque come un evento di grande rilevanza culturale, in grado di unire arte, musica e sostenibilità ambientale. Potrete rivivere l’edizione XVI° attraverso i nostri canali social : https://www.facebook.com/SalinaFestival https://www.instagram.com/salinafestival/

