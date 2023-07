Tiziano Ferro in concerto: un’attesa febbrile per la serata magica allo Stadio San Filippo di Messina

Oggi è una giornata di grande attesa per i fan di Tiziano Ferro, poiché la città si sta preparando ad accogliere il concerto del cantautore questa sera. Lo spettacolo avrà luogo allo Stadio San Filippo di Messina, e si prevede che sarà un evento imperdibile per tutti coloro che amano la musica di Tiziano Ferro.

Il tour negli stadi di Tiziano Ferro ha già registrato un grande successo nelle tappe precedenti, iniziando l’11 giugno a Roma e passando per città come Milano, Firenze e Napoli. Ora è giunto il momento di toccare il punto più a sud del programma, e Messina si sta preparando per accogliere il cantautore con un tutto esaurito.

Le prevendite dei biglietti sono state un vero successo, tanto che rimangono disponibili solo gli ultimi pezzi in prevendita. Si prevede un afflusso di circa 40.000 persone, un numero che supera di 4.000 il concerto del 2017. Questo spettacolo è una sorta di “sostituto” per quello inizialmente previsto nel 2020, che poi è stato spostato a Catania nel 2021, ma entrambi gli eventi sono stati annullati a causa della pandemia. Ci sono circa 3.500 persone che possiedono un voucher per le date precedenti e finalmente potranno assistere al concerto del loro cantante preferito.

Tuttavia, coloro che hanno un voucher dovranno scambiarlo con un biglietto d’ingresso presso una delle 12 postazioni allestite al PalaRescifina, situato sotto lo stadio. Gli ultimi biglietti disponibili potranno essere acquistati presso il botteghino, che si trova dietro la tribuna, in alto.

L’organizzazione dell’evento è stata perfezionata con un briefing finale che si è tenuto nel pomeriggio presso la Prefettura. Ci sono diverse modalità per raggiungere il Franco Scoglio, ma coloro che intendono utilizzare mezzi privati devono tener conto delle restrizioni. È possibile accedere all’uscita autostradale di San Filippo solo se si dispone di un ticket per i parcheggi vicini allo stadio. È ancora possibile acquistare online i pass auto per i parcheggi.

Come già sperimentato in altre grandi occasioni, l’Atm si occuperà di collegare il capolinea del tram a Zir in via Taormina con il bivio di San Filippo sulla strada statale. La navetta sarà disponibile sin dalle 10 del mattino, e il servizio sarà ulteriormente potenziato dalle 15 alle 21. Inoltre, per agevolare la rapida uscita dal concerto, ci saranno corse extra dalle 23:00 alle 3:00. Le corse del tram saranno estese fino alle 3 del mattino. Il biglietto per l’utilizzo della navetta (andata e ritorno) potrà essere acquistato presso i ticket-point della Stazione Centrale, agli imbarchi della Caronte&Tourist, in tutti i box Atm e tramite diverse applicazioni, tra cui Atm MovUp, MoonetGo e DropTicket. Sarà inoltre possibile acquistarlo sul sito aziendale al costo di quattro euro.

L’attesa è alle stelle e l’entusiasmo cresce sempre di più. Tiziano Ferro è pronto a regalare una serata indimenticabile ai suoi fan di Messina, e il concerto allo Stadio San Filippo promette di essere un evento straordinario.

