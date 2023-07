Capizzi celebra San Giacomo Maggiore Apostolo con festività religiose e culturali

Capizzi, una città ricca di tradizioni e devozione, si prepara ad accogliere i festeggiamenti in onore di San Giacomo Maggiore Apostolo. Durante questi giorni speciali, la comunità di Capizzi avrà l’opportunità di partecipare a una serie di eventi religiosi e culturali che celebrano la storia e la spiritualità di questa antica città.

Uno dei momenti più significativi di questa celebrazione sarà la presentazione del libro “Capizzi fra Tre e Seicento, in un mondo mediterraneo di tensioni” di Giuseppe Restifo. L’autore, con la sua opera, ci guida in un viaggio nel tempo, esplorando la storia di Capizzi durante i secoli passati e il contesto mediterraneo in cui si è sviluppata. La presentazione del libro avverrà venerdì 21 luglio presso Palazzo Russo-Larcan, offrendo al pubblico l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia locale.

I festeggiamenti avranno inizio con il Santo Rosario alle 17:30, seguito dalla Novena presieduta dall’Arciprete Don Cipriano alle 18:00. La Santa Messa, presieduta dal M.R. Padre Abate di San Martino Delle Scale, Don Vittorio Rizzone, si terrà alle 18:00. La serata proseguirà con l’inaugurazione della mostra “Carte e documenti dell’archivio Russo-Larcan” presso Palazzo Russo-Larcan alle 20:30, un’occasione per scoprire i tesori storici della città.

Il sabato 22 luglio sarà dedicato alla Festa del Vessillo Aragonese, con la partecipazione della Confraternita di San Giacomo. Alle 10:00, presso la Chiesa Madre, l’Arciprete insieme alla Venerabile Confraternita di San Giacomo consegnerà il Vessillo Aragonese alle Autorità Civili e alla Città, simbolo di tradizione e identità. La giornata continuerà con il Santo Rosario alle 17:30 e la Novena presieduta dall’Arciprete Don Antonio Cipriano alle 18:00. La Santa Messa, presieduta da Mons. Giuseppe Sciacca, Vescovo e Presidente dell’Ufficio del Lavoro della Santa Sede Apostolica, avrà luogo alle 18:00.

La domenica 23 luglio, durante la Novena di San Giacomo, l’associazione Fidapa di Capizzi organizzerà un’opera pittorica di natura religiosa in piazza San Giacomo, con la partecipazione dell’artista Cannizzo dell’Associazione dei “Madonnari di Sicilia”. La giornata proseguirà con la Santa Messa in Chiesa Madre alle 11:00, seguita dal Santo Rosario alle 17:30. La Novena, presieduta dall’Arciprete Don Cipriano, sarà seguita dalla Santa Messa celebrata da Mons. Basilio Rinaudo, Vicario Generale della Diocesi di Capizzi. Presso il Santuario, avverrà la presentazione del libro “Capizzi fra Tre e Seicento, in un mondo mediterraneo di tensioni” del professor Giuseppe Restifo alle 19:00.

La vigilia di San Giacomo Apostolo, lunedì 24 luglio, inizierà con la questua cittadina per le vie del Paese dalle 9:00 alle 13:00. Alle 17:30 si terrà il Santo Rosario, seguito dalla Novena presieduta dall’Arciprete. La giornata culminerà con la processione delle Insigni Reliquie nel Santuario di San Giacomo, accompagnata da una suggestiva Compieta presieduta da Mons. Pasquale Di Luca.

Infine, martedì 25 luglio, in occasione della Solennità di San Giacomo Apostolo Maggiore, Protettore dell’Aurea e Fedelissima Città di Capizzi, la comunità si unirà per celebrare il giorno più importante dei festeggiamenti. Dalle prime ore del mattino, con l’apertura del Vetusto Santuario e l’accoglienza dei pellegrini da parte dei confrati e dei membri della segreteria, inizieranno una serie di eventi religiosi, tra cui la Santa Messa del Pellegrino presieduta dall’Arciprete alle 6:00 e diverse celebrazioni presiedute da sacerdoti e vescovi. La giornata culminerà con la Solenne Pontificale presieduta dal Vescovo Guglielmo Giombanco alle 11:00, seguita da una sfilata del corpo bandistico “San Giacomo” e del Gruppo Majorettes per le vie del Paese.

La festa esterna di San Giacomo Apostolo Maggiore il mercoledì 26 luglio sarà caratterizzata dall’alba con 10 colpi a cannone, seguita da diverse messe e processioni. Inoltre, gli abitanti e i visitatori avranno l’opportunità di godere di uno spettacolo canoro in Piazza San Giacomo con Anna Tatangelo in concerto e la presenza del cabarettista Carmelo Caccamo, noto come “signora Santina”.

I festeggiamenti di San Giacomo Maggiore Apostolo offrono a Capizzi un’occasione speciale per celebrare la propria identità storica, religiosa e culturale. Durante questi giorni di festa, la comunità si unisce nel rinnovare la devozione e nel rafforzare i legami tra i suoi abitanti, testimoniando la ricca tradizione e la forza della fede che caratterizzano questa affascinante città.