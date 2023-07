Autostrade e disagi: Più Europa Messina, “restituiamole al controllo nazionale”

“Ci chiediamo se non sia il caso di restituire al controllo statale nazionale le autostrade siciliane, infrastrutture importantissime che l’autonomia siciliana non è riuscita a gestire adeguatamente.” Così in una nota il portavoce del Gruppo +Europa Messina Giulio Perticari.

“La gestione è da decenni scandalosa al punto tale da aver assuefatto l’opinione pubblica a disservizi perenni. Per noi” – prosegue Perticari – “è inaccettabile assistere alle code chilometriche che bloccano per diverse ore concittadini, pendolari e turisti nei tratti audostradali della Città Metropolitana di Messina. Un serio governo regionale dovrebbe impegnarsi per la risoluzione dei problemi relativi alle grandi falle strutturali presenti nelle Autostrade Siciliane anziché litigare al proprio interno sulle poltrone da occupare nel CAS.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it